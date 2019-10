Skibörse in Ummendorf

Der Winter steht vor der Tür und damit auch die all jährige Skibörse des TSV- Ummendorf. Für alle Ski- und Snowboard-Freunde findet die Skibörse am Samstag, 2. November, in der Gemeindehalle in Ummendorf statt. Gut erhaltene Artikel können zwischen 9.30 und 11.30 Uhr gegen eine Annahmegebühr von 2 Euro pro Verkäufer zum Verkauf abgegeben werden. Von 13.30 bis 15 Uhr werden die Artikel dann zum Verkauf angeboten. Der Verkauf erfolgt im Namen und auf Rechnung unserer Kunden. Während der Verkaufs- und Abgabezeit stehen den Besuchern die Übungsleiter des TSV-Ummendorf mit Rat und Tat zur Verfügung. Zwischen 15 und 16 Uhr können die nicht verkauften Artikel und der Ertrag abgeholt werden. Zehn Prozent des Erlöses kommt dem Veranstalter zugute. Die erworbenen Skier können, gegen eine geringe Gebühr, vor Ort fachmännisch eingestellt werden. Außerdem liegt der neue Flyer mit den Kursangeboten und Ausfahren aus.