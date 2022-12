Singspiel der Versöhnungskirche „Das versteht doch kein Schaf!“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sind Schafe zu verpeilt, um die Botschaft des Engels zu verstehen? Und wie schafft es ein schüchterner Engel, der nicht gerne auswendig lernt, die Weihnachtsbotschaft überzeugend in die Welt zu bringen? Was ist überhaupt das Wichtigste der Botschaft?

Fragen über Fragen, denen die Konfis im Gottesdienst nachgingen. Unter der Leitung von Pfarrerin Muriel Sender und Kirchenmusikerin Sabine Götze wurde ein unterhaltsames und doch auch nachdenkliches Krippen-Singspiel einstudiert, das den Gottesdienstbesuchern große Freude bereitete und mit begeistertem Beifall bedacht wurde. Der diesjährige Konfi-Jahrgang hatte schon mehrmals durch seine Musikbegeisterung aufhorchen lassen, sodass die Idee zum Singspiel geboren wurde, an dem alle 16 Konfirmandinnen und Konfirmanden teilnahmen. Als Vorlage diente ein Singspiel von Matthias Röttger und Petra Postert, in das mitreißende aktuelle Songs wie zum Beispiel „Engel“ von Rammstein sowie einige Lieder von Siegfried Fietz eingebaut und hervorragend dargeboten wurden. Schon der erste Rap-Song „Weißt Du, wieviel Sternlein stehen?“ über den berühmten Ostinato von Pachelbels Kanon berührte die Gemeinde in der übervollen Kirche. Auch die Sprechrollen überzeugten, sowohl bei längeren Einzelpassagen, als auch bei schnellen Wortwechseln. Eine kleine Kombo mit Akkordeon, Saxophonen, Trompete, Tuba und Schlagzeug sowie Sabine Götze am Klavier und als Dirigentin sorgte gekonnt für die musikalische Umsetzung. Eine Vater-Onkel-Sohn Kooperation schuf das Bühnenbild in Form einer offenen Stallkonstruktion sowie eines Sternenhimmels über der Altarbühne.

Zwischen den jugendlichen Akteuren und der Gottesdienstgemeinde entstand während des Spiels eine enge Verbindung: Drei Lieder, vor dem Gottesdienst von Sabine Götze schwungvoll eingeübt, sangen Gemeinde und Mitwirkende gemeinsam. Das Leitbild der evangelischen Versöhnungskirche – „In der Gegenwart Gottes begegnen sich die Generationen“ – wurde aufs Beste umgesetzt.

Um die eingangs gestellten Fragen zu beantworten: Auch unsere Mitgeschöpfe, die Schafe, können ein einfühlsames Verständnis für umwälzende Botschaften entwickeln, wie sie am Ende des Spiels mit einem einstimmigen Amen bekräftigten. Der anfangs so gehemmte Engel wächst mit seinen Aufgaben und schafft es auf seine Art, die weihnachtliche Friedensbotschaft zu verkünden: Gott wird Mensch, fürchtet Euch nicht.