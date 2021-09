Schnelles Internet auch in den Weilern - es gibt Hoffnung

Bei der Anbindung der Weiler ans Glasfasernetz ist in Ummendorf einen Schritt weiter. Nach der Förderzusage des Bundes ist im August auch der Zuschussbescheid vom Land im Rathaus eingegangen. Im Weiße-Flecken-Programm für Gebiete mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) Bandbreite stehen das Jordanbad, das Gebiet ums Feuerwehrhaus, außerdem die Bereiche Hammerschmiede, Hatzenmähdle, Kalter Bach/Winkel und Häusern, die Hugo-Wolf-Straße, Buschhorn/Ruckweg sowie Möselsberg. Nachdem der Badesee nun über die Ewa Netze angebunden wird, werden sich die ursprünglich taxierten Kosten von rund 3,1 Millionen Euro noch etwas verringern. In Aussicht stehen Geldspritzen in Höhe fast 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten durch Bund (50 Prozent) und Land (40 Prozent).

Bei der Ausführung hat sich der Gemeinderat entschieden, einen Generalunternehmer an Bord zu holen. Das sagten Bürgermeister Klaus B. Reichert und der Hauptamtsleiter Thomas Kammerlander der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage. Wegen Synergien und des geringeren Arbeitsaufwands für Koordinierung und Abrechnung gehen diesen Weg immer mehr Kommunen und auch Landkreis entschied sich bei seinem Backbonenetz dafür. Für die Suche nach einem Generalunternehmer ist eine Ausschreibung nötig. Der interkommunale Verbund Komm.Pakt.Net soll die technische Seite des Verfahrens zur Auswahl betreuen und bis zur Oktober-Sitzung ein Angebot hierfür vorlegen. Für rechtlichen Rat beim Interessenbekundungsverfahren wird Iuscomm hinzugezogen.

In welcher Reihenfolge und wie schnell die genannten weißen Flecken mit Glasfaser, ist noch offen. Klar ist indes, dass die Gemeinde so schnell wie möglich vorangehen will. Sie wartet nicht auf das von der Politik angekündigte Graue-Flecken-Programm. Dieses ist für Gebiete mit 30 bis 100 Mbit/s vorgesehen und könnte etwa Rehmoos betreffen. Weiße und graue Flecken in einem Aufwasch zu machen, würde länger dauern, sagte Reichert der SZ: „Die Leute sollen sehen, dass etwas vorangeht.“