„Schnelle Hilfe – beeindruckende Projekte“

Um die 70 Gäste hat das Kuratorium und der Beirats der regionalen Stiftung „Kinder in Not“ am 1. Juni im Bistro von „Steigmillers Hofladen“ zum 12. Stiftungsforum begrüßt. Darunter Spender und Unterstützerinnen, Hilfevermittler von Beratungsstellen und Wohlfahrtsverbänden, Vertreterinnen und Vertreter aus Landkreisverwaltung, Kommunen, Kooperationspartner anderer Stiftungen, Schulsozialarbeit und Kirchengemeinden, berichtet die Caritas Biberach-Saulgau in einem Schreiben.

Neben Beispielen individueller Hilfe für Kinder gab es Informationen über die Projekte, die aus Mitteln der Stiftung mitfinanziert werden. Dezidiert vorgestellt wurden folgende Projekte: „Geschwisterzeit“, Angebote für Geschwister von Kindern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung; Online- Suizidprävention für Jugendliche; das Projekt „Mach Dich stark! – Kinderchancen“ mit der Kontaktstelle Kinderchancen bei der Caritas Biberach-Saulgau sowie als jüngstes Projekt die „Lernbegleitung“ zur Aufarbeitung von Defiziten bei jungen Menschen, die sich aus den Einschränkungen während der Corona-Pandemie ergeben haben. Hierfür konnte bei der Caritas Biberach-Saulgau eine hauptamtliche Koordinatorinnen-Stelle mitfinanziert werden.

Insgesamt konnte die Stiftung Kinder in Not im Landkreis Biberach von 2020 bis April 2022 bei 375 Hilfeanfragen 1079 Kinder und Jugendliche (und häufig auch deren Eltern) unterstützen und trotz den Einschränkungen während der Pandemie sieben Projekte realisieren, heißt es im Bericht weiter.

Im zweiten Teil des Abend kamen Freunde und Unterstützende sowie Vermittelnde von Hilfen zu Wort. Eindrücklich schilderten sie ihre Motivation, die Kinderstiftung zu unterstützen. Dankbar waren sie vor allem über die schnelle und unbürokratische Form der Hilfe die über die Stiftung geleistet werden konnte.

Wie immer haben sich auch die 18 Frauen und Männer des Kuratoriums und des Beirats der Stiftung vorgestellt. Moderiert wurde der Abend von Marion Martin und Peter Grundler, die für die Geschäftsführung der Stiftung verantwortlich sind. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgte der Chor „Le Crescentis“ aus Eberhardzell mit internationalen Songs zum Thema „Kinder“.