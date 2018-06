Schlüsselübergabe für Tandem-Patenschaft in der Umlachtalschule in Ummendorf

Zur Schlüsselübergabe von Bürgermeister Klaus B. Reichert für eine „Tandem-Patenschaft“ sind die Paten der Ummendorfer Umlachtalschule gekommen. Reichert übergab den Paten die Schlüssel für die Schule. „Auf einem Tandem verliert der steilste Berg seinen Schrecken“ steht auf einem Prospekt zur Tandem-Patenschaft, der auf dem Tisch liegt.

Die Idee zu einer Tandem-Patenschaft erklärt Katharina Jehle vom Bildungsbüro des Landkreises Biberach so: „Das Tandemprinzip in unserem Projekt bedeutet, dass ein junger, unerfahrener Mensch einen älteren, erfahrenen Paten an seine Seite bekommt, der ihn auf seinem Weg zum Ziel Schulabschluss begleitet und ihn in seiner schulischen und persönlichen Entwicklung fördert.“ Hierzu schließen Schulen mit dem Bildungsbüro eine Kooperationsvereinbarung, die die Zusammenarbeit zwischen Schule, Bildungsbüro und Paten regelt. „Die Tandem-Patenschaften haben bei Förderschulen begonnen und wir haben das frühzeitig als positive Möglichkeit empfunden, Kontakt von Paten zu Schülern aufzubauen. Es geht dabei weniger um eine Unterstützung im Lernbereich des Schülers, sondern auch um menschliche Begegnung und Zuwendung, Alltagshilfen und Tipps zur Freizeitgestaltung“, sagt Reichert.

Rektorin Anke Schwarz erläutert, dass Kinder und Jugendliche mit einem Paten eine zusätzliche Bezugsperson hätten, die ihnen helfe, die persönlichen Stärken und verborgenen Talente kennenzulernen. Die Schule gehe auf das Kind und dann auf die Eltern zu, bei denen eine Patenschaft sinnvoll sei. Viele Kinder hätten einen Migrationshintergrund, es betreffe aber auch Kinder, für die die Eltern wenig Zeit haben. Die Eltern und das Kind müssten mit einer Patenschaft einverstanden sein, so die Rektorin. „Die Treffen finden in der Regel bei uns in der Schule statt, aber auch außerhalb bei der Freizeitgestaltung.“

Als Zielgruppe nennt Katharine Jehle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse von Förderschulen, Hauptschulen und Werkrealschulen. Auf Nachfrage der SZ sagt Jehle, dass derzeit 13 Kinder von Schulen des Landkreises einen Paten haben und in nächster Zeit fünf weitere Kinder dazukommen. „Ein Pate braucht circa zwei Stunden pro Woche Zeit für ein Jahr oder auch länger“, so Jehle. Und: Paten seien bürgerschaftlich engagierte Menschen mit Berufs- und Lebenserfahrung und mindestens 18 Jahre alt.

Willi Laib aus Ummendorf ist Fußballtrainer einer Jugendmannschaft und übernahm vor einigen Monaten eine Patenschaft. „Kinder brauchen Regeln, Zuverlässigkeit und Offenheit, wir vermitteln diese Werte“, sagt der pensionierte Lehrer, der frühere am Berufsschulzentrum unterrichtete. Ebenfalls aus Ummendorf stammend haben Rudolf Walter, Astrid Pöllauer und Eleonore Papendick eine Patenschaft übernommen. Rudolf Walter sagt: „Die operativen Themen werden mit den Eltern abgehandelt, wenn wir Rad fahren braucht das Kind ein Fahrrad und die Eltern müssen zustimmen, alles andere wird mit dem Kind und über das Kind abgehandelt. Das Kind ist der Mittelpunkt“. „Ich habe etwas gesucht, wo ich mich sozial betätigen kann, da kam mir der Hinweis für eine Tandem-Patenschaft gerade recht“, sagt Astrid Pöllauer.

Am Mittwoch, 8. Mai, 19 Uhr, ist eine Informationsveranstaltung für interessierte Tandem-Paten im Landratsamt Biberach (Konferenzraum, Zimmer W 0.25). Nähere Informationen zur Tandem-Patenschaft gibt es beim Bildungsbüro Landkreis Biberach, Katharina Jehle, Rollinstr. 9, 88400 Biberach, Telefon 07351-527119, E-Mail: katharina.jehle@biberach.de, Internetseite: www.biberach.de/tandem.html.