Schaumparty als Abschlussstreich

Nach gefühlt unzähligen Jahren des fleißigen Lernens ist mit dem Erreichen des Haupt- oder Werkrealschulabschluss die Schullaufbahn für einige beendet. Sind die letzten Prüfungen dafür abgelegt, bedeutet das für viele Schulen ein kurzzeitiger Ausnahmezustand. Dies galt auch für die Umlachtalschule in Ummendorf.

Denn die Abschlussjahrgänge wollen schließlich ihren Erfolg gebührend feiern und sich mit dem Abschlussstreich von Mitschüler/innen, Lehrer/innen und natürlich der Schulleitung standesgemäß verabschieden. Laute Musik, verschlossene Eingangstüren und eine ausgelassen gute Laune sorgten für einen Ausklang der Schullaufbahn.

Die Schüler/innen der neunten und zehnten Klasse der Umlachtalschule Ummendorf haben sich eine etwas andere Art des Abschlussstreichs ausgedacht. Unterstützt von ihrer Lehrerin Susanne Gatzke haben die Schüler/innen eine riesige Schaumparty mit Musik auf die Beine gestellt und so für einen unvergesslichen Tag an ihrer Umlachtalschule gesorgt. Alles begann damit, dass die Schüler schon am Morgen von einem großen Schaumberg begrüßt wurden und die Eingangstüren dadurch versperrt waren. Die Schüler/innen machten große Augen. Als dann die Musik begann, gab es kein Halten mehr. Als die tanzende Menge mit Schaum durchnässt war, hatte die Party ihren Höhepunkt erreicht.

Anschließend konnten sich die Schüler/innen mit einer Brezel in der Sonne trocknen und stärken.

Unter dem Motto „Mit dem Abschluss in den Händen werden Helden zu Legenden“, wurden die Schüler/innen der Klassen 9 und 10 bei ihren Mitschüler/innen wirklich zu Legenden. Denn dieser Streich war legendär!