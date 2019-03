Schüler sammeln 20 500 Euro an Spenden – Das soll mit Geld geschehen

Die Summe von 20 500 Euro haben Schüler aus dem Landkreis Biberach bei der landesweiten Aktion „Mitmachen Ehrensache“ erarbeitet. Das Geld kommt insgesamt 21 sozialen Einrichtungen, Projekten und Aktionen zugute. Bei einem Dankesfest in der Gemeindehalle Ummendorf fand jetzt die Übergabe der Spenden statt.

19 Schulen und zwei Jugendgruppen waren im Landkreis Biberach im Jahr 2018 an der landesweiten Aktion „Mitmachen Ehrensache“ beteiligt. Organisiert wird diese gemeinsam von Kreisjugendreferat und Kreisjugendring Biberach. Am 5. Dezember, am Tag des Ehrenamts, jobbten insgesamt 802 Schüler ab der siebten Klasse bei 545 Betrieben.

Das Geld, das sie dabei verdienten, wird für gute Zwecke gespendet. Dabei entscheidet jede Schule zusammen mit ihren Schülern selbst, wohin sie das Geld spenden möchte.

Schüler werden zu Botschafter

Manche Schüler, die sogenannten Botschafter, engagieren sich in besonderer Weise zusätzlich für die Aktion. Sie werden vorher vom Aktionsbüro ausgebildet und machen an ihren Schulen Werbung, sind Ansprechpartner für andere Schüler und reisten am Aktionstag durch den Landkreis, um die Aktion mit einem Film zu dokumentieren, der dann beim Festakt gezeigt wurde. Drei dieser Botschafter moderierten das Dankesfest und führten durch den Abend.

Das Begrüßungswort hielt Alfons Ströbele vom Ummendorfer Gemeinderat gemeinsam mit Anke Schwarz, Rektorin der Umlachtalschule Ummendorf: „Für unsere Gesellschaft ist es extrem wichtig, wenn Kinder und Jugendliche früh lernen, ehrenamtlich aktiv zu sein“, sagte er. Außerdem bestärkten sie die Jugendlichen darin, sich auch außerhalb von „Mitmachen Ehrensache“ zu engagieren. Besonders freuten sie sich darüber, dass sich auch Jugendvereine wie beispielsweise der Jugendverein Ummendorf oder das Jugendrotkreuz an der Aktion beteiligten.

Edith Klüttig, Leiterin des Kreisjugendamtes Biberach, die stellvertretend für den Schirmherren der Aktion, Landrat Heiko Schmid, anwesend war, ging in ihrer Rede auf das Ergebnis ein, das insgesamt in Baden-Württemberg bei der Aktion 2018 und auch seit Beginn der Aktion im Jahr 2000 zusammenkam.

Zum 13. Mal beteiligt sich der Landkreis Biberach an dieser landesweiten Aktion. Andreas Heinzel, Vorsitzender des Kreisjugendrings Biberach, stellte dann die genauen Zahlen im Landkreis Biberach vor und lobte die beteiligten Jugendlichen. Die vier Redner waren sich einig, dass „Mitmachen Ehrensache“ eine tolle Aktion ist, geprägt von einem Zusammenspiel von ehrenamtlichem Engagement, Berufsorientierung und der Beteiligung von Schülern bei Entscheidungen, die sie und ihr Projekt betreffen.

Das Geld kommt an

Die Vertreter der sozialen Projekte, die eine Spende erhielten, bedankten sich mit strahlenden Gesichtern bei den Schülern für ihren Einsatz und stellten vor, für was sie das Geld verwenden möchten. Abgerundet wurde das Programm von der Bläserklasse der Umlachtalschule durch eine Einlage der Gymnastik AG der Schule sowie einer fetzigen Tanzeinlage der Funky Kids von „Jugend Aktiv“.

Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Mitmachen-Ehrensache-Tag geben, wie da Landratsamt Biberach mitteilt. Dieser findet am 5. Dezember statt.