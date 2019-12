Schüler pilgern auf Martinusweg

Ummendorf (sz) - Unter dem Motto „Aufbrechen – auf dem Weg sein“ haben die Schüler der Klassenstufen neun und zehn der Umlachtalschule Ummendorf im November Erfahrungen beim Pilgern gesammelt. Die Schüler waren mit der Schulseelsogerin Andrea Werner und der Dekanatsjugendseelsorgerin Anna-Katharina Merk auf dem Martinusweg von Ummendorf nach Ochsenhausen unterwegs.

Start war in der Ummendorfer Kirche, in der sich alle den Pilgersegen abholten. Die Kirchengemeinde Ummendorf versorgte die Schüler mit Reiseproviant, in Form von Brezeln, und jeder konnte sich einen Stempel in sein Martinusbüchlein stempeln lassen. Über den Kreuzberg, die Häusener Kapelle und die Ringschnaiter Kirche pilgerten alle bis zur Klosterkirche Ochsenhausen. Zu jeder Station gab es einen anderen Impuls zum Thema Gemeinschaft, Unterwegssein, Wegbegleiter und Haltgeben. Nach zwölf Kilometern freuten sich alle, am Ziel anzukommen.

„Die Schüler haben es genossen Zeit für ihre Freunde zu haben und sich mit ihnen zu unterhalten“, berichtet Schulseelsorgerin Andrea Werner. Von der Natur seien sieebenso begeistert gewesen wie von den schönen Aussichten und den unterschiedlichen Kirchen. „Für einige war es Entspannung pur und sie konnten sich darauf einlassen darauf, dass der Weg das Ziel ist.“