Saison der Skiabteilung des TSV Ummendorf startet am 10. Dezember

Mit der Ausfahrt am 10. Dezember beginnt die Saison der Skiabteilung des TSV Ummendorf. Das Skiopening findet im Pitztal am Hochzeiger statt. Auf 2000 Metern Höhe bietet das Skigebiet mit 40 Pistenkilometern und neun Bergbahnen vielseitige Abfahrten und ab dem Mittag Livemusik von Alvaro Soler & Gregor Meyle auf der Mittelstation. Weiter geht es im TSV-Programm mit den Ski-/Snowboardkursen vom 6. bis 8. Januar und am 14. Januar. Die Fahrt führt in die Skigebiete Hochlitten und Hochhäderich, wo Anfänger und Fortgeschrittene ihre ersten Erfahrungen oder ihr bereits Erlerntes mit dem TSV-Lehrteam weiter verbessern. Die Preise für den Kurs betragen als Mitglied der Skiabteilung Ummendorf für Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren 120 Euro und für Erwachsene 130 Euro. Für Nichtmitglieder erhöht sich der Preis jeweils um 15 Euro. Die Liftkarten sind im Kurspreis nicht enthalten. Wie in den Jahren zuvor wird die Skiabteilung in der Mittagspause Essen vom Grill, Glühwein und Kinderpunsch zu günstigen Preisen verkaufen. Anmeldeschluss ist am 17. Dezember. Ausfahrten gibt es im neuen Jahr am 4. Februar mit Schneebeben nach Samnaun/Ischgl, am 11. Februar als betreute Kinder- und Familienausfahrt an den Sonnenkopf und am 11. März als Abschlussfahrt nach Warth-Schröcken.

Weitere Informationen sowie die Anmeldungen auf der Homepage https://skiabteilung-ummendorf.de