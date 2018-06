Rosenduft, Blasmusik und Fußballfieber

Rosenduft und Gartenfreuden: Beim Ummendorfer Rosenmarkt dreht sich dieses Jahr wieder alles um die duftenden Blumen. Am Samstag, 23. Juni, lädt der Musikverein in den Schlossgarten ein. Der Markt hat am Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, insgesamt sind rund 60 Aussteller aus der Region vertreten. Mit dabei ist auch der Frauenkreis Ummendorf mit handgefertigtem Schmuck. Ab 19 Uhr wird ein Public Viewing des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Schweden angeboten.

Am Sonntag beginnt der Tag dann um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, musikalisch begleitet von der Musikkapelle aus Ringschnait. Auf der Bühne musizieren am Nachmittag unter anderem die Bläserklassen der Umlachtalschule und das Jugendblasorchester Ochsenhausen-Ummendorf. Am Montag geht die Veranstaltung um 16.30 Uhr weiter mit Musik vom MV Ummendorf. Abgerundet wird der Rosenmarkt mit einem Grillabend.Foto: Privat