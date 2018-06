Reichert: Muss jeder Weg geteert sein?

Die Ummendorfer Gemeindeverwaltung wird sich den Verbindungsweg zwischen Buschhorn und Fischbach anschauen. Das sagte Bürgermeister Klaus BerndReichert dem Gemeinderat Helmut Schöllhorn zu. Der hatte in der jüngsten Sitzung am Montagabend den schlechten Zustand dieses Wegs angesprochen.

Reichert versprach aber nicht, dass und wann der Weg repariert wird. Der Rathauschef nahm die Frage vielmehr zum Anlass für eine Anregung an den Gemeinderat: „Langfristig muss man sich Gedanken machen, ob alle Wege, auch wenig befahrene, geteert sein müssen.“ Er führte das Beispiel einer Stadt im benachbarten Landkreis an, die entscheiden müsse, ob sie einen Weg zu einem einzelnen Hof für teures Geld sanieren solle. Auch auf Ummendorfer Gemeindegebiet habe der Winter wiederum vielen landwirtschaftlichen und Gemeindeverbindungswegen stark zugesetzt, und daher empfahl Reichert in ähnlichen Fällen hier: „Da muss man offen und ehrlich über die Relationen nachdenken.“

In seinen Augen wäre es eine Überlegung wert, „den einen oder anderen Weg aufzugeben“, sprich: den Asphaltbelag zu entfernen und weniger stark befahrene Wege in unbefestigten zu versetzen. Hintergrund ist auch, dass die landwirtschaftlichen Fahrzeug immer schwerer werden und die Beläge in vergleichsweise kurzer Zeit kaputt gehen. Ein Nebeneffekt von unbefestigten Wegen wäre nach Aussage, dass weniger Boden versiegelt wird. Es handelt sich um eine unverbindliche politische Anregung für die Zukunft.

Franz-Josef Burrichter hält den Fußweg von der Ummendorfer Ortsmitte in Richtung Schule für noch wichtiger. Dieser werde stärker genutzt und bei Regenwetter gleiche er auf Höhe der Metzgerei Traub seit zwei Jahren der „Ummendorfer Seenplatte“, beklagte Burrichter.

Reichert sagte, an dieser Stelle werde dieses Jahr geflickt. Er warb indes um Verständnis, dass die vielen beschädigten Wege nur nach und nach gerichtet werden könnten: „Man muss Prioritäten setzen.“ Daher äußerte er auch Verständnis, dass die Nachbargemeinde Hochdorf die Sanierung ihres Parts des Verbindungswegs Wettenberg - Fischbach zurückgestellt habe.