Regionenligist Alberweiler II ist klarer Favorit

Das Alten- und Pflegeheim Sankt Anna ist zurück im Schönen Graben. Der Umzug war am 22. Juli. Am Dienstag haben die Verantwortlichen der Presse einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. 3,7 Millionen Euro hat die Dr. Fuchsbergersche Stiftung in ihr einziges Pflegeheim investiert.

Die größte Veränderung kann man von außen sehen. Der Altbau aus dem Jahr 1902 wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Aber auch innen hat sich viel getan.