Rat vergibt weitere Arbeiten für Dörflinger-Halle

Der Gemeinderat Ummendorf trifft sich zu einer öffentlichen Sitzung am Montag, 4. Juni, im Foyer der Ummendorfer Gemeindehalle. Zunächst will der Rat die Arbeiten für den Austausch der Beleuchtung vergeben. Außerdem stehen auf der Tagesordnung unter anderem die Bestellung weiterer Mitglieder für den Gutachterausschuss sowie die Bestellung von Frau Rebecca Pfleghar zur neuen Standesbeamtin. Zudem will der Rat Stellungnahmen zu mehreren Baugesuchen in der Gemeinde abgeben. Beginn der Gemeinderatssitzung ist um 19.30 Uhr.