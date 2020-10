Rat spricht über Zukunft der Umlachtalschule

Der Ummendorfer Gemeinderat spricht am Montag, 12. Oktober, über die Weiterentwicklung der Umlachtalschule bis 2030, an der Grundschule wie auch an der Werkrealschule. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Saal der Gemeindehalle Ummendorf. Außerdem wird die Arbeit der Schulsozialarbeit vorgestellt.

In der Sitzung werden überdies verdiente Blutspender geehrt. Die Ehrung wird wegen der Corona-Pandemie nicht in der Gemeindehalle vorgenommen, die Blutspender erhalten ihre Ehrennadeln und Urkunden zugestellt. Zu den weiteren Themen gehören unter anderem die Vermietung gemeindlicher Liegenschaften in Corona-Zeiten, der Backbone-Ausbau des Breitbandnetzes, Baugesuche sowie Verschiedenes.

Bürger können die Sitzungsvorlagen von Freitag an im Ratsinformationssystem auf der Homepage ummendorf.de unter der Rubrik „Rathaus & Service“ heruntergeladen werden.