Rat spricht über Kindergarten und mehr

Der Ummendorfer Gemeinderat soll am Montag, 2. März, im Sitzungssaal des Rathauses über die Entwurfsplanung für die bauliche Erweiterung des Kindergartens St. Maria für eine vierte Gruppe beschließen. Ein weiteres Thema ist eine Photovoltaikanlage auf dem Rathaus, hierfür sollen die Arbeiten vergeben werden.

Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr mit der Bekanntgabe von Beschlüssen, die hinter verschlossenen Türen gefasst wurden. Zum Bau einer Sprinkleranlage für den Brandschutz in Galvanikanlage auf dem Kasernengelände der Bundeswehr wird die Gemeinde angehört. Zu beraten ist, ob die Gemeinde sich an der Netze BW GmbH beteiligen soll; die Tochter des Versorgers EnBW bietet dies Gemeinden in ihrem Geschäftsgebiet an.

Zu den weiteren Themen gehören unter anderem die Ehrung von Johannes Lutz für 30 Jahre im Gemeinderat, die Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats sowie Baugesuche.