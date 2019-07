Rat debattiert Richtlinien für Bauplatzvergabe

In der Sitzung des Ummendorfer Gemeinderats am Montag, 15. Juli, sind die Richtlinien für die Vergabe der Bauplätze in den Gebieten Heidengäßle/Mühlbergle II das Hauptthema.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr, und zwar diesmal in der Gemeindehalle Ummendorf. Zum einen wird über den Verfahrensstand im Rechtsstreit um die Bauplatzvergabe berichtet. Zum anderen ist eine ausführliche Information und Diskussion über die geplanten Bauplatzbewerberrichtlinien vorgesehen.

Ein Fachanwalt soll die verschiedenen Möglichkeiten erläutern und was dabei rechtlich zu beachten ist. Es ist kein Beschluss vorgesehen.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Bekanntgabe nicht-öffentlich gefasster Beschlüsse, der Ausschreibungsumfang einer Stelle für den Bauhof sowie Verschiedenes.

Außerdem werden im Mai wiedergewählte Räte verpflichtet, die bei der konstituierenden Sitzung vergangene Woche nicht dabei sein konnten.