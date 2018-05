Radwegunterführung wird für Autos abgeriegelt

Am Montagabend vom Gemeinderat beschlossen, am Dienstagmorgen umgesetzt: Die Gemeinde Ummendorf riegelt die B-312-Unterführung zwischen dem Radweg parallel zur Landesstraße 307 und dem Jordanbad zwei Wochen lang komplett ab für alles, was vier Räder hat.

Eigentlich ist der Radweg für Autofahrer ohnehin tabu, allenfalls land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen hier fahren. Aber seitdem am Montag die Jordanstraße wegen der B-312-Bauarbeiten in Fahrtrichtung Biberach gesperrt wurde, benutzen nach Beobachtung von Bürgermeister Klaus Bernd Reichert viele Autofahrer die Unterführung als Schleichweg: Statt die offizielle Umleitung über Rißegg-Halde nehmen sie die kurze Route und fahren dann vom Bad her zum Jordan-Ei.

Wobei es der Begriff Schleichweg nicht ganz trifft, da laut Reichert oft ziemlich schnell gefahren werde: „Irgendwann wird ein Radfahrer erfasst“, fürchtet er. Und da hier viele Schüler radeln, wolle er diese Verantwortung nicht übernehmen. Reichert gab zu verstehen, dass er vor allem den Auto-Ausweichverkehr als Gefahr sieht; aber da sich dieser de facto nur mit einer physischen Sperre unterbinden lasse, bleibt diese Strecke bis 18. Mai auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu. Da auch der Gemeinderat und Bauern-Ortsobmann Hans Sailer jun. dies „für 14 Tage akzeptabel“ fand, folgte der Rat Reicherts Ansinnen. Elisabeth Köberle stimmte dagegen; sie verwies darauf, dass gerade die Grassilage laufe und Bauern damit nicht zwei Wochen warten könnten.