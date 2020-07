Radschutzstreifen in Ummendorf?

Von Aalener Nachrichten

Am Mittwoch dieser Woche meldete das Landratsamt Ostalbkreis nur noch acht Covid-19-Erkrankte. Stand Freitag, 24. Juli, hat sich diese Zahl auf 34 erhöht. In den letzten beiden Tagen wurden also 26 Neuinfektionen verzeichnet.

Landrat Klaus Pavel betont in einer Pressemitteilung des Landratsamts vom Freitagmittag, dass es sich nicht um den Beginn einer „zweiten Welle“, sondern um ein lokal eingrenzbares Ereignis handelt. „Die neuen Coronafälle stehen alle im Zusammenhang mit einer privaten Veranstaltung mit einer größeren ...