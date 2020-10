Radler von Auto angefahren

Leichte Verletzungen hat am Dienstagmorgen ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Ummendorf erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 7.30 Uhr ein Autofahrer in der Johannisstraße unterwegs.

Der 53-Jährige bog mit seinem Renault nach links in die Jordanstraße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer, worauf die Fahrzeuge zusammenstießen. Der Jugendliche stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei aus Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 2000 Euro, der am Mountainbike etwa 300 Euro.