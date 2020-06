Radler prallt mit Pkw zusammen

Ein 21-jähriger Radler hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Ummendorf verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein VW gegen 7.15 Uhr in der Saarstraße.

In der Hölderlinstraße kam von rechts ein 21-jähriger Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Den übersah der 24-jährige Autofahrer.

Im Kreuzungsbereich stießen Pkw und Fahrrad zusammen. Der Radler stürzte und erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro an den Fahrzeugen.