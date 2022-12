Praxistage am BSZ in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. und 8. Dezember ging es für die 8. Klassen der Umlachtalschule zu den Praxistagen ans BSZ. An der Karl-Arnold-Schule bekamen die Schüler/innen an den beiden Tagen viele spannende Einblicke in je zwei Ausbildungsberufe ihrer Wahl.

Dabei wurden die Geschlechtergrenzen aufgeweicht und vor allem die Mädchen bekamen einen Einblick in typische Männerberufe wie dem Anlagenmechaniker, Elektriker oder dem Schweißer. „Ich verstehe jetzt, warum mein Vater auf der Baustelle oft Rückenschmerzen hat“, erzählt eine Schülerin, die einen Tag ins Maurerhandwerk blickte. Ein anderer Schüler meinte, dass er sich nicht vorstellen könne, den Schweißerberuf jeden Tag für acht bis neun Stunden auszuüben.

Diese wertvollen Eindrücke aus der Berufswelt unterstützen die Schüler/innen sicherlich bei ihrer künftigen Berufswahl. Die Schüler/innen sind sich nämlich einig. Sie haben viele spannende, zum Teil schmerzhafte, aber auch erlebnisreiche Erfahrungen gesammelt. Sie haben in ihren Traumberuf geschnuppert, verborgene Talente entdeckt oder einen Beruf ausprobiert, den sie im Nachhinein auf gar keinen Fall erlernen wollen und bei der Berufswahl ausschließen.