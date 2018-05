Eine Popmesse im Musicalstil, komponiert von Ulrich Werther, erklingt beim Gottesdienst am Pfingstmontag, 21. Mai, um 9. 45 Uhr in der Pfarrkirche in Ummendorf. Es singen die Solistin Aline Ehrig-Metz und der katholische Kirchenchor Ummendorf unter der Leitung von Aline Ehrig-Metz, Ulrich Werther sorgt für musikalische Begleitung.