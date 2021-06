Politisches Nachtgebet in Ummendorf

Ein politisches Nachtgebet zum Tag des Flüchtlings findet am Sonntag, 20. Juni, ab 19 Uhr im Pfarrgarten der Evangelischen Versöhnungskirche, Lindenstraße 9, in Ummendorf statt. Seit 2001 wird der Weltflüchtlingstag jedes Jahr am 20. Juni begangen. Der UNHCR veröffentlicht an diesem Tag auch die jährlichen globalen Flüchtlingszahlen. „Sie haben in den letzten Jahren traurige Rekorde erreicht. Gewalt, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen sowie extreme Naturereignisse in vielen Regionen der Welt haben zu Höchstständen bei Binnenvertriebenen, Flüchtlingen und Asylsuchenden geführt. Hinter den Zahlen und Fakten stehen viele Millionen einzelne Menschen und ihre Geschichten“, heißt es in einer Mitteilung.

Geflüchtete in Deutschland sind täglich mit vielen Hürden der deutschen Politik und Bürokratie konfrontiert. Ein Bleiberecht in Deutschland zu bekommen, ist ein langer, oft sehr mühsamer Weg. Seit 2015 haben sich viele Ehrenamtliche tatkräftig mit den Geflüchteten auf diesen Weg gemacht. Viel Bereicherndes ist aus diesen Kontakten entstanden. Aber auch viel Frust und Ärger über die politischen Vorgaben und Hürden. Viele sind erschöpft.

Den Fragen und Gefühlslagen derer, die sich in der Asylarbeit engagieren, soll im politischen Nachtgebet Raum gegeben werden. Mit Texten, Gebet und interkultureller Musik möchten Pfarrerin Muriel Sender, Asylpfarrerin im Evangelischen Kirchenbezirk Biberach, und das Vorbereitungsteam der Ökumenischen Migrationsarbeit (ÖMA) von Caritas und Diakonie einen spirituellen Impuls geben und laden alle Interessierten jeglicher Konfessionen zur Teilnahme und zum Mitfeiern in den Pfarrgarten der Versöhnungskirche in Ummendorf ein. Bei schlechter Witterung findet das Nachtgebet in der Versöhnungskirche statt; eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Corona-Schutzmaßnahmen werden eingehalten.