Politisches Nachtgebet in der Versöhnungskirche Ummendorf

Das Politische Nachtgebet am 11. September in der evangelischen Versöhnungskirche Ummendorf widmete sich dem Thema „Gerechtigkeit und Arbeit“. Arbeit soll in vielen Bereichen „recht und billig“ sein, aber ist sie auch gerecht? In unserer vielfältigen Arbeitswelt vollzieht sich momentan ein großer Wandel. Überall herrscht Fachkräfte- und Personalmangel. Darunter leiden nicht nur die bisherigen Strukturen, sondern oft auch eine faire Bezahlung und faire Bedingungen am Arbeitsmarkt. Im Nachtgebet bekamen diese Aspekte mithilfe aktueller Fallbeispiele Raum. Erfahrungen aus der Migrationsarbeit (der mühsame Weg zur Beschäftigung, oft im Zeichen drohender Abschiebung), aus der Betriebsseelsorge (Situation des Fahrpersonals privater Lieferdienste) und der Arbeitswelt in den Werkstätten für Menschen mit geistiger Behinderung standen im Mittelpunkt: abwechslungsreich gestaltet als Bericht über einen konkreten Fall, durch ein gelungenes Anspiel zum Dienstantritt eines Fahrers im Lieferdienst und mit einem berührenden Filminterview einer Beschäftigten bei einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die humorvoll und problembewusst ihre Lage schilderte.

Die verschiedenen Anliegen wurden im Gebet vor Gott gebracht. Dabei ist Gebet nicht als etwas zu verstehen, in dem alle Dinge auf Gott geladen werden und man selbst nichts mehr damit zu tun hat. Gebet ist hier vielmehr Ausdruck dafür, Verantwortung für die Welt Gottes zu übernehmen und zu bezeugen, dass diese Welt uns als betende Personen etwas angeht.

Für das Nachtgebet kooperierten Ökumenische Migrationsarbeit Biberach, Katholische Betriebsseelsorge Biberach, Lebenshilfe e.V. Biberach sowie die ev. Kirchengemeinde in Ummendorf. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Andreas Gratz, die Gesamtleitung hatte Pfarrerin Muriel Sender.