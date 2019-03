Piraten vom Umlachtal suchen Bauland

Bei der Fasnet in Ummnendorf sind dieses Jahr die Piraten vom Umlachtal in See gestochen, um Bauplätze fürs Volk aufzutreiben. Stets bemüht, aber durchweg erfolglos waren sie auf den sieben Weltmeeren unterwegs. Am Tag darauf sorgte die Kinderfasnet für strahlende Gesichter.

Bereits vor dem Programm heizte der Fanfarenzug Herzog Philipp von Schwaben, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, dem Publikum ein. Um kurz nach 20 Uhr eröffneten dann Karle, Fonze und Done mit dem Baurastammtisch den Bunten Abend. Neben dem gängigen Stammtisch-Gerede brachte Karle am Flipchart Licht ins dunkle Bauplatzpunktevergabesystem der Gemeinde Ummendorf.

Nach einem begeisternden Auftritt der Kindergarde begleitete das Publikum die Piraten fortan auf ihrer erfolglosen Suche nach Bauland. Nachdem sich die Piraten formiert und vom Ummendorfer Hafen abgelegt hatten, gab Käpt’n Blau mit seiner Bütt einen umfangreichen Vorgeschmack auf die bevorstehende Reise. Der kurzweilige und pointenreiche Vortrag wurde dabei einige Male vom seinem Papagei unterbrochen. Im Anschluss brachte die Jugendgarde Ummendorf den Saal mit einer mitreißenden und beeindruckend synchronen Darbietung zum Beben.

Unterwegs auf hoher See

Im weiteren Verlauf des Abends hatte Käpt’n Blau, offensichtlich unter der Fuchtel seiner Gattin Betty Blau, sichtlich Mühe, das Treiben an Bord unter Kontrolle zu halten. Die zwiegespaltene Transi Diversi assistierte der Besatzung bei jeglichen Unternehmungen und kämpfte als Schiffsjunge für die Gleichberechtigung des dritten Geschlechts. Auf dem Ausguck hielt Säbelkarle Ausschau nach Bauland und dem nächsten Liebesabenteuer. Nach dem Liebesgedicht „Der Mai“ eroberte er in bester Titanic-Manier das Herz von Rose und setzte zum filmreifen Kuss auf der Reling an.

Die Piraten an Bord beschäftigten sich in erster Linie mit sich selbst und dem mitgenommenen Proviant. Hin und wieder wurde auf der Suche nach Bauland eine Insel angesteuert und ein völlig entkräfteter Inselbewohner aus den Fängen von wild gewordenen Sirenen befreit – nach 13 Jahren „Gefangenschaft“ eine überfällige Erlösung. Weniger Glück hatte auf der nächsten Insel ein dem Wahnsinn verfallener Gestrandeter. Ihm wurde der Zugang zum Piratenschiff verwehrt. Zusammen mit seinem Volleyball und seinen imaginären Frauen wurde er auf der Insel zurückgelassen.

Die Turnerinnen der TSV Fördergruppe sorgten mit ihrer energiegeladenen Performance für staunende Gesichter in der nahezu ausverkauften Ummendorfer Gemeindehalle. Der MGV Frohsinn brachte mit der Schunkelrunde beste Stimmung in den Saal und die Männer der Ummendorfer Feuerwehr bewiesen als Skelette im Schwarzlicht ungeahnte tänzerische Fähigkeiten. Musikalisch untermalt wurde der Abend von einer kleinen aber feinen Fasnets-Kombo des Musikvereins Ummendorf. Und als Running Gag brachten Wicki und Ylvi das Publikum immer wieder zum Schmunzeln.

Auf offenem Meer kam es dann zur Schlacht gegen die Piraten des Nachbarorts Fischbach. Ein einzelner Ummendorfer Pirat konnte dabei, unter dem Jubel der Besatzung, alle Angreifer abwehren, ehe Käpt’n Blau den finalen Kampf gegen den Fischbacher Oberpirat für sich entscheiden konnte. Reich an Erfahrung aber ohne Bauland kehrten die Piraten in den Ummendorfer Hafen zurück. Die Showtanzgarde Ummendorf setze zum Finale mit ihrem grandiosen Medusa-Schlangentanz wiedermal ein tänzerisches Ausrufezeichen.

Das dreistündige Nonstop-Programm begeisterte das Publikum und so wurde noch bis spät in die Nacht zur Musik von DJ Shor-T getanzt und gefeiert.

Kinderfasnet mit Jo Brösele

Am Sonntag fand dann in der Gemeindehalle die Kinderfasnet des Musikvereins Ummendorf statt. Liebevoll verkleidete Kinder und Eltern füllten zahlreich den Saal. Entertainer Jo Brösele sorgte mit vielen lustigen Spielen und kleinen sportlichen Wettbewerben für Unterhaltung und strahlende Kinderaugen.

Natürlich gab es auch musikalische Einlagen der Fasnets-Kombo des Musikvereins, sowie diverse Showtanzeinlagen der Kindergarden aus Ummendorf und Fischbach, sowie der Jugendgarde und der Tanz-AG des TSV Ummendorf. Nach dem Ende des Programms spielten die Kinder noch eine Weile weiter, bis ein unterhaltsamer Nachmittag und das gelungene Fasnetswochenende ihr Ende fanden.