Piraten und Showtanz

Die Kinderfasnet in Ummendorf wurde bereits in den 1970er-Jahren ins Leben gerufen und hat seither eine jahrzehntelange Tradition. Durch den Neubau der Gemeindehalle in Ummendorf musste die Kinderfasnet für fünf Jahre aussetzen und findet nun wieder zum zweiten Mal in Folge statt. Am Sonntag, 3. März, von 14 bis 17 Uhr lädt der Musikverein Ummendorf alle Kinder in die neue Gemeindehalle ein, Einlass ist ab 13.30 Uhr. Kinder haben freien Eintritt, Eltern zahlen zwei Euro.

Jo Brösele führt durch ein kurzweiliges Programm. Die Kindergarde Ummendorf unter der Leitung von Nina Frasch und Kerstin König, die Kindergarde Fischbach unter der Leitung von Victoria und Deborah Mohr und die Jugendgarde Ummendorf unter der Leitung von Daniela und Nicol Kuhn sowie die Tanz-AG der 4. bis 6. Klasse unter der Leitung von Marina Hildebrand werden ihre Tänze aufführen.

Außerdem veranstaltet der Männergesangverein Frohsinn mit dem Musikverein Ummendorf und der Fußballabteilung des TSV Ummendorf am Abend zuvor ab 20 Uhr den bunten Abend unter dem Motto „Piraten vom Umlachtal“, Einlass ist ab 19 Uhr. Dabei gibt es Sketche, Tanzeinlagen und musikalische Beiträge. Anschließend kann mit dem DJ Short-T bis spät in die Nacht getanzt werden.

Der Vorverkauf startet am Samstag, 23. Februar, von 14 bis 15 Uhr im Foyer der Gemeindehalle und ab 25. Februar in der Kreissparkasse Ummendorf. Der Eintritt kostet neun Euro.