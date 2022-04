Osterspuren vor der Versöhnungskirche Ummendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn die Natur erwacht, feiern wir Ostern. Wir feiern die Auferstehung Jesu. Jesus lebt! Das ist kein Ereignis für verschlossene Kirchenräume, sondern eine frohe Botschaft für die Welt.

Auch in diesem Jahr soll die Osterbotschaft auf der Wiese vor der Versöhnungskirche sichtbar werden. Hier kann man Osterspuren finden, die hinter kleinen und größeren Steinen versteckt sind. Wenn man sie zur Seite schiebt, wird man von dem Dahinter überrascht.

Alle, die gern mit Händen aktiv werden, können außerdem Ostereier aus Moos und bunten Kugeln gestalten und mit nach Hause nehmen. Nach dem Gottesdienst am Palmsonntag wurde schon eifrig gebastelt. Die Osterspuren sind von Palmsonntag an aufgebaut und können bis nach Ostern angeschaut werden. Herzliche Einladung, im Riedweg 12 in Ummendorf, einen österlichen Halt einzulegen.