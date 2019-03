Ostermarkt im Schloss Ummendorf

der Erfindung der Seife beschäftigte sich die Hohenzollerische Volks-Zeitung am 17. November 1909 und führte aus: „Man ist als Laie der Meinung, dass die Erfindung der Seife nicht gar so alt sein mag. Nach einem Gerücht soll eine Fischersfrau in Savonna, nahe bei Genua, zufällig einmal Sodalauge in einem Kessel heiß gemacht haben, der vorher mit Olivenöl gefüllt war und noch einen Rest davon hatte. Fett und Alkali verseiften sich, und so war die Seife entdeckt.