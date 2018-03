Offener Brief des Ortschaftsrats Fischbach an die Raiba

Nach dem Informationsabend der Raiffeisenbank Biberach bezüglich des Wegfalls des Geldautomaten im Ummendorfer Teilort Fischbach hat der Ortschaftsrat Fischbach einen offenen Brief geschrieben. Hier ist der Brief im Wortlaut wiedergegeben:

Offener Brief des Ortschafsrates Fischbach an die Vorstände, den Aufsichtsrat und die Genossen der Raiffeisenbank Biberach eG

Sehr geehrte Herren Vorstände, Aufsichtsräte und Genossinnen und Genossen der Raiffeisenbank Biberach,

mit großer Bestürzung und mit Unverständnis hat der Ortschaftsrat Fischbach die Mitteilung der Raiffeisenbank Biberach eG entgegen nehmen müssen, dass die Bank plant, den Geldautomaten in Fischbach ersatzlos abzubauen.

Dies werden und wollen wir als politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger von Fischbach so nicht akzeptieren!

Vorab möchten wir feststellen, dass es eigentlich nicht Aufgabe des politischen Gremiums Ortschaftsrat ist, Entscheidungen eines Unternehmens in Frage zu stellen – wir können nur helfen, Rahmenbedingungen so gut zu gestalten, dass die regionale Wirtschaft mit Ihren verschiedenen Unternehmen möglichst gefördert wird.

Aber in diesem Falle sehen wir uns gezwungen, unsere Meinung klar aufzuzeigen!

Denn mit dem geplanten Abbau des Geldautomaten geht ein wichtiges Stück Infrastruktur verloren – und dazu zählen wir den jederzeit möglichen Zugang zu Bargeld auch für mobil eingeschränkte Personen.

Damit entfällt ein weiteres Stück Lebensqualität im Dorf und das gerade zu Beginn einer Ära mit immer älter werdender Bevölkerung, die eben zum Teil doch nicht diese Mobilität aufweist, wie uns das Werbefernsehen immer so gerne suggeriert. Ein Verweis auf die Nutzung des ÖPNV ist leider auch nicht hilfreich, wissen wir doch, dass der ÖPNV in den ländlichen Regionen zumindest nicht ausgebaut wird.

Wir können Ihre Begründung, dass der Automat ohnehin selten benützt worden ist und der Abbau ein wesentlicher Teil der notwendigen Kosteneinsparung sei, die aufgrund des schwierigen Marktumfeldes für die Bank einfach unerlässlich wäre, absolut nicht nachvollziehen!

Dass der Automat sehr selten benutzt wurde, ist u.E. auch dadurch bedingt, dass dieser sehr oft außer Betrieb war und dann tagelang nicht repariert wurde. So kann man natürlich einer entsprechenden Statistik sehr gut Vorschub leisten!

Und die Aussage, der Automat sei zu teuer, würden wir gerne mit Zahlen untermauert haben: kann die Bank offenlegen, was der Unterhalt des Bankautomaten im Jahr kostet? Überspitzt gefragt, ist Servicegedanken und Dienstleistung für die sozial schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft – übrigens die eigentlichen Klientel, warum Friederich Wilhelm Raiffeisen seine Sozialmodelle geschaffen hat – in Euro und Cent zu berechnen?

Gerade die Raiffeisenbanken sind eben keine typischen Geschäftsbanken wie z.B. die unselig agierende Deutsche Bank, sondern Genossenschaften – sehr schön dargelegt in §2 der Satzung der Raiba Biberach, in dem als Zweck der Genossenschaft „die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder„ genannt wird und nicht von Gewinnmaximierung die Rede ist!

Tragen nicht die Genossen gemeinsam die Kosten dieser Geldautomaten durch geminderte Rendite?

Wie erklären Sie nun einem über 70-jährigen Genossen der Raiffeisenbank, dass Sie ihm gerade ein Stück Infrastruktur berauben …

Wir als Ortschaftsrat Fischbach bitten Sie dringlich, sich in Ihren verschiedenen Organen noch einmal zu beraten und den momentan im gesamten Gebiet der RaiBa Biberach eG angekündigten Abbau der Bankautomaten nochmals kritisch zu hinterfragen – ganz im Sinne der sog.“Westerwälder Erklärung“ vom 24. Januar 2017.

Denn in dieser Erklärung der Dachorganisation der Raiffeisenbanken in Deutschland steht als viertes Ziel der Genossenschaften „Eine intakte Daseinsvorsorge zu erhalten“ - ausführlicher dargelegt mit den Worten „..egal ob in der Metropole oder auf dem Land. Genossenschaften werten Wirtschafts- und Lebensräume auf…“

Wir glauben nicht, dass der geplante Abbau der Bankautomaten in der Region im Sinne dieser Erklärung ist!

Mit freundlichen Grüßen für den Ortschaftsrat Fischbach

Karin Schraivogel, Ortsvorsteherin