Nikolausfeier der Abteilung Turnen

Die Vorstandschaft der Turnabteilung freut sich über ein rundum gelungenes Nikolausturnen 2022. Die Abteilungsleiterin Lucia Kuhn eröffnet das 40. Nikolausturnen. Mehr als 150 mitwirkende Kinder und Jugendliche hatten viel Spaß bei ihren abwechslungsreichen und gekonnten Darbietungen.

Aus allen Altersgruppen war etwas dabei, von Schneemännern und Sportkids, der Eltern-Kind-Gruppen; den Minions und Weihnachtswichteln – des Kinderturnens (drei bis fünf Jahre) bis zu „High School“ – der Fördergruppe. Auch „Viana“ des Mädchenturnen sieben bis elf Jahre waren ein kleines Highlight. Viel Spaß hatten auch die Turnkinder der Klassen eins bis vier, die als Party-Kids ihr Können zeigten und „Bibi und Tina“ wurde von dem Geräteturnen ab zwölf präsentiert. Auch die die Tanzbärchen fünf bis sieben Jahre mit „Boom Shakalaka“, der Tanzclub mit „Christmas Rock“ und die Tanzerziehung vierte bis sechste Klasse mit „Feuer“ zeigten tolle Auftritte.

Die Jubiläumsveranstaltung zum 40. Nikolausturnen wurde mit einer Überraschungseinlage aller Akteure gefeiert. Die Abteilungsleiterin erinnerte an die ersten Nikolausfeiern der Turnabteilung vor mehr als 40 Jahren und der Nikolaus danke allen, die sich in diesen Jahren für die Turnabteilung engagiert haben und ihr treu geblieben sind. Er ermutigte alle, so weiter zu machen, denn er hat sich für nächstes Jahr schon angekündigt.

Ein tolles Publikum honorierte die Darbietungen der Gruppen und sorgte so für einen gelungen Nachmittag. Bei weihnachtlicher Atmosphäre wurde das Nikolausturnen mit dem Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ beendet. Ein gelungener Jahresabschluss 2022!

Die Vorstandschaft dankte allen Helfern, Sponsoren und Übungsleitern recht herzlich für ihr Engagement, ohne deren Unterstützung eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Ein Dank ging auch an die Klasse sechs der Umlachtalschule, die sich bestens um das leibliche Wohl gekümmert hat.

Allen Mitgliedern der Turnabteilung und ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und friedvolles Jahr 2023.