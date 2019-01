Neujahrsempfang in Fischbach

Der Handels- und Gewerbeverein Ummendorf-Fischbach lädt wieder zum traditionellen Neujahrsempfang ein. Dieser findet am Sonntag, 6. Januar, um 19 Uhr in der Gemeindehalle in Fischbach statt, wo nach einem kleinen Sektempfang das Kabarett-Duo Hauptkerle die Gäste unterhalten wird.

Jörg „Wegges“ Weggenmann und Werner „Wanni“ Zell blicken pointiert auf die Facetten der oberschwäbische Seele. Die zwei, in der oberschwäbischen Kleinkunstszene bekannt als ehemalige „Schwankstellenbetreiber“, zeigen in bekannter Art und Weise einen Querschnitt aus ihrem aktuellen Programm, das die oberschwäbische Grundbesinnlichkeit der Bruddligkeit in all ihren Facetten lebendig und überaus unterhaltsam widerspiegelt. Der Zuschauer erkennt sich selber und schlägt begeistert bis erschrocken die Hände über dem Kopf zusammen.