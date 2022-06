Neues aus den Storchenhorsten in Ummendorf

Nun sind sie beringt, also mit einem Personalausweis versehen und als Ummendorfer Störche identifizierbar. Am Dienstag, 14. Juni, ist die freiwillige Feuerwehr Biberach im Schloss Ummendorf angerückt. Die Storchenbeauftragte Ute Reinhardt und die neue ehrenamtliche Storchenbetreuerin für Biberach, Mittelbiberach, Ummendorf und Ingoldingen Sandra Cleppien wurden mit dem Korb der Drehleiter zum Horst hochgefahren. Für Sandra Cleppien war es der erste Tag zur Beringung. Nach Mittelbiberach mit drei Storchenjungen waren der Ummendorf Schloss- und der Bräuhaus-Nachwuchs an der Reihe. Auf dem Schloss hatte sie noch die Hilfe von Ute Reinhardt, danach beim Bräuhaus war ihre erste Beringungsaktion alleine.

Alle Jungstörche sind gut entwickelt. Die drei auf dem Schloss bringen jeweils ein Gewicht von: 3100 Gramm, 2700 Gramm und 2950 Gramm auf die Waage. Sie haben die laufenden Nummern AVB16, AVB17 und AVB18 erhalten. In den nächsten Wochen kann man die ersten Flügelübungen und Flugversuche gut beobachten.