Neue Mietwohnungen in Ummendorf

Die Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO) hat in Ummendorf neun genossenschaftliche Mietwohnungen fertiggestellt. Ein Großteil davon ist für Menschen mit niedrigem Einkommen gedacht.

Nach 16 Monaten Bauzeit können nun die ersten Mieter in das Gebäude Lindenstraße 7 in Ummendorf einziehen. Die GWO hat hier neun Mietwohnungen gebaut. Davon sind sieben nach dem Programm „Wohnungsbau BW 2017“ gefördert. Diese Wohnungen unterliegen der Mietpreisbindung und werden nur an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein vermietet.

„Gerade für diesen Personenkreis ist das Angebot an bezahlbaren Mietwohnungen gering und es ist in der Region derzeit schwer, eine solche Mietwohnung mit einem guten Standard zu finden“, teilt die GWO mit. Der Erhalt eines Wohnberechtigungsscheins ist für die Berechtigten an bestimmte Bedingungen wie zum Beispiel Einkommensgrenzen geknüpft. Ein solcher Schein kann bei der Gemeinde Ummendorf beantragt werden. Der Mietzins für die geförderten Wohnungen liegt 30 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Druck auf Wohnungsmarkt enorm

Das fertiggestellte Gebäude wurde nach besonders strengen Effizienz-Richtlinien der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) errichtet und verfügt über sechs Dreizimmerwohnungen und drei Zweizimmerwohnungen sowie entsprechende Stellplätze im Außenbereich. Die Erdgeschosswohnungen sind barrierefrei, alle Wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. Der Bau von bezahlbaren Wohnungen in Ummendorf sei ein großes Anliegen, betont Bürgermeister Klaus B. Reichert: „Dem Gemeinderat war es seit langer Zeit ein Anliegen, bezahlbares Wohnen auch in Ummendorf zu ermöglichen. Durch die Nähe zur Stadt Biberach ist der Druck auf dem Wohnungsmarkt enorm, was man auch an den Beträgen ablesen kann, die mittlerweile für Gebrauchtimmobilien bezahlt werden.“

Gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde und in enger Abstimmung mit Pfarrerin Andrea Luiking sei es möglich gewesen, innerhalb kurzer Zeit eine Konzeption zu entwickeln, um das Gebäude planerisch auf den Weg zu bringen.

Bereits die betreute Seniorenwohnanlage und die Gebäude im Ried- und im Siedlungsweg vor einigen Jahren hat die GWO für Ummendorf umgesetzt. Die GWO achte darauf, dass auch bei Investitionen in den Neubau die Mieten bezahlbar bleiben und biete vergleichsweise günstiges Wohnen in der Region an, teilt die Genossenschaft mit.