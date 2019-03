Neue Lieder und kirchliche Streifzüge

„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“, lautet das Motto eines ökumenischen Abends mit Streifzügen durch neue Lieder am Dienstag, 19. März, 19 Uhr, in der Versöhnungskirche in Ummendorf.

Nach dem großen Erfolg der „Gemeinsamen Streifzüge durch die Gesangbücher“ vor zwei Jahren kommt Professor Bernhard Leube, wie die Kirchengemeinde mitteilt, wieder nach Ummendorf, um ein neues Liederbuch vorzustellen. 13 Jahre nach dem ersten Heft mit neuen Liedern kommt das Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“, um mehr als das Doppelte erweitert, neu heraus.

In der Gesamtkirchengemeinde Biberach wird das Liederbuch angeschafft. Das Team der Versöhnungskirche in Ummendorf, Riedweg 12, freut sich, zusammen mit allen, die Spaß am Singen haben, das neue Liederbuch zu erkunden. Neue Lieder, die mal beschwingt und rhythmisch, mal ruhig und nachdenklich die Gemeinde zum Mitsingen einladen.

Pfarrer Bernhard Leube vom Amt für Kirchenmusik in Stuttgart und Dozent für Hymnologie an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen wird Lieder mit den Besuchern erproben. Er kann manches darüber erzählen, was ein Lied besonders macht und mit welchen Überlegungen dieses Lied ausgewählt wurde. Die Teilnehmer dürfen dabei laut der Veranstalter „gespannt auf Geschichten rund um die neuen Lieder sein, und natürlich aufs Hören und Singen“.