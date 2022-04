Nach zwei Jahren Pause wird im Brauereihof wieder gefeiert

Nach zwei Jahren pandemiebedigter Zwangsunterbrechung gibt es dieses Jahr wieder einen Flohmarkt im Brauereihof und den Maibock-Anstich am 1. Mai.

Der Maibock-Anstich des Bräuhaus Ummendorf beginnt am 1. Mai um 10.30 Uhr mit dem Fassanstichmit dem Ummendorfer Bürgermeister Klaus Bernd Reichert. Je nach Witterung findet die Veranstaltung im Festzelt oder im Brauereihof statt, der zum großen Biergarten wird. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung in diesem Jahr durch die „Illerblosn“. Das Angebot umfasst einen reichhaltigen Mittagstisch der Riedlinger Landfrauen, eine Kaffeetafel mit großem Kuchenangebot und bei gutem Wetter sorgt „Jugend aktiv“ aus Biberach für spannende und abwechslungsreiche Unterhaltung für Kinder aller Altersgruppen.

Den Flohmarkt am Samstag, 30. April veranstaltet auch in diesem Jahr wieder in bewährter Weise der Musikverein Ummendorf. Neben der bereits in den Vorjahren zum Einsatz gekommenen Telefonnummer 01520 28 12 274 für Fragen und Anmeldungen gibt es auch wieder eine eigens für den Flohmarkt eingerichtete Mailadresse: Unter flohmarkt@braeuhaus.de erhält man alle Informationen bezüglich des Flohmarktes und kann sich selbstverständlich auch anmelden. Es werden keine Neuwaren und keine gewerblichen Händler zugelassen.