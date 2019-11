Nach dem tödlichen Unfall sucht die Polizei dringend nach Zeugen

Es hat sich angedeutet, am Dienstagvormittag gab es die Bestätigung: Die Ravensburg Towerstars haben sich von Trainer Tomek Valtonen getrennt. Auch sein finnischer Co-Trainer Kasper Vuorinen musste gehen. Nur Platz sechs nach 17 Spielen und zuletzt enttäuschende Leistungen waren zu viel für die Verantwortlichen des DEL2-Meisters. Die Mannschaft wieder in die Spur bringen soll Rich Chernomaz, sein erstes Training leitet der Kanadier am Dienstag.

Schon in der vergangenen Saison kam Chernomaz, weil es zwischen Mannschaft und Trainer ...