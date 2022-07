Musikverein lädt zu „Sommerklängen“ beim Bräuhaus

Der Musikverein Ummendorf lädt am Freitag, 29. Juli, ab 18.30 Uhr zu den „Sommerklängen“, einem musikalischen Sommerabend beim Bräuhaus, ein. Nach einem erfolgreichen, von sehr vielen Auftritten geprägten musikalischen Jahr verabschieden sich die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters mit einem letzten Auftritt in die Sommerpause, heißt es in einer Ankündigung des Musikvereins.

Unter der Abendsonne mit der Kulisse des Bräuhaus Ummendorf verspricht der Musikverein in dem Schreiben ein tolles Unterhaltungsprogramm für die Gäste. Das breite Musikrepertoire reicht dabei von Klassikern des „Rock, Pop und Musical“ wie „Sweet Caroline“, „80er Kult(tour)“ oder „Grease“ bis hin zu bekannten Märschen sowie modernen Polka wie „Von Freund zu Freund“ oder der „Slavonicka Polka“. Für jeden Musikgeschmack ist also etwas dabei und für das leibliche Wohl ist durch das Team des Bräuhaus Ummendorf gesorgt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.