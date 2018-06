Musikverein lädt kleine und große Zuhörer zu zwei Konzerten ein

Der Musikverein Ummendorf lädt am Wochenende zu zwei Konzerten in die Ummendorfer Gemeindehalle ein. Am Freitag, 12. Mai, gibt es unter dem Motto „Der Zauberer von Oz“ ein Kinderkonzert. Am Samstag, 13. Mai, präsentiert der Musikverein sich beim Frühjahrskonzert.

Die Bläserklassen der Umlachtalschule Ummendorf eröffnen das Kinderkonzert um 18 Uhr gemeinsam mit dem Blasorchester des Musikvereins. Anschließend begleitet der Musikverein mit Bildern und Musik das Mädchen Dorothy und ihren Hund Toto auf ihrer spannenden Reise durch das Märchenland Oz.

Am Samstag, 13. Mai, findet dann um 20 Uhr das Frühjahrskonzert statt. Zur Eröffnung spielt das Jugendblasorchester Ochsenhausen-Ummendorf. Unter der Leitung von Dimitri Frenkel erklingen Melodien aus dem Märchen „Gullivers Reisen“. In vier musikalischen Bildern beschreibt Bert Appermont die Menschen und fantastischen Gebiete, die der Schiffsdoktor Gulliver bereist.

„The Witch and the Saint“ von Steven Reineke erzählt von der mittelalterlichen Hexenverfolgung.

Den zweiten Konzertteil eröffnet das Blasorchester des Musikvereins unter der Leitung Martina Rimmele. Es erklingt die „Festival Fanfare“ von Franco Cesarini. In „Vesuvius“ beschreibt Frank Ticheli in stimmungsvollen Bildern den Ausbruch des Vulkans und den Untergang des antiken Pompeji.

In der „Elegy I“ beschreibt Jacob de Haan musikalisch die Ausdrucksweisen der Eifersucht. Es folgen „Jungle Fantasy“ von Naohiro Iwai und als swingender Abschluss „Last Call“ von Otto M. Schwarz.

Der Musikverein Ummendorf gibt an diesem Abend sein letztes Konzert unter der Leitung von Martina Rimmele. Sie beendet ihre Dirigententätigkeit in Ummendorf zum Sommer dieses Jahres.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, die Musiker freuen sich über eine Spende. Das Frühjahrskonzert am Samstag, 13. Mai, beginnt um 20 Uhr in der Gemeindehalle Ummendorf. Das Kinderkonzert am Freitag, 12. Mai, fängt um 18 Uhr an, Einlass ist bereits um 17.45 Uhr.