Musikverein Fischbach feiert Pfingsfest

Das Pfingstfest des Musikvereins Fischbach beginnt am Samstag, 8. Juni, um 17 Uhr mit einem „Viere-Bier um Fünfe“. Es gibt auch Herzhaftes zum Essen. Anschließend macht das High Tension Orchestra Livemusik bei freiem Eintritt.

Als Programmhöhepunkt findet am Sonntag, 9. Juni, von 20 Uhr an die achte Pfingst-Olympiade statt. Auch in diesem Jahr werden von den Teilnehmern Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer in den ver-schiedenen Disziplinen erwartet. Der Siegermannschaft erhält die Goldmedaille sowie 50 Liter Bier. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Blasorchester Windstärke 12. Am Sonntag sowie am Montag, 10. Juni, bieten die Festveranstalter bei Blasmusik Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen an.