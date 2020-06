Muriel Sender wird neue Pfarrerin in Ummendorf

Die Gemeinde der evangelischen Versöhnungskirche Ummendorf freut sich, dass Pfarrerin Muriel Sender zum 1. Oktober die vakante Pfarrstelle übernehmen wird. Wie berichtet hat die bisherige Pfarrerin Andrea Luiking zum 1. März die Leitung vom „Haus der Begegnung“ in Ulm übernommen.

Muriel Sender war nach dem Theologiestudium in Tübingen und Leipzig Vikarin in Jesingen bei Kirchheim/Teck. Seit September 2017 ist die 34-jährige als Hochschulpfarrerin und Pfarrerin zur Dienstaushilfe beim Dekan in Nürtingen tätig.

Sie hat auch ein abgeschlossenes Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen mit dem Hauptfach Blockflöte. Zusammen mit ihrem Ehemann und zwei Kindern wird sie das Pfarrhaus beziehen. Auch für die Gesamtkirchengemeinde Biberach ist Pfarrerin Sender hochwillkommen im Team der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer. Für den 11. Oktober ist die feierliche Investitur in Ummendorf mit dem ebenfalls neuen evangelischen Dekan Matthias Krack geplant.