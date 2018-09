Motorradfahrer übersehen

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 50-jähriger Audi-Lenker am späten Freitagnachmittag in Ummendorf unterwegs und wollte von der Biberacher Straße nach links in die Häusener Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 24-jährigen Motorradfahrer, welcher ihm entgegenkam. Der Suzuki-Lenker prallte trotz Vollbremsung gegen den Kotflügel des abbiegenden Audis und kam hierbei zu Fall. Der junge Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in einer Klinik behandelt werden. Der Autofahrer kam hingegen mit dem Schrecken davon. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 13 000 Euro.