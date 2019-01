Mit Lärm und Gestank treiben die Narren den Winter aus

Minusgrade haben die begeisterten Zuschauer nicht davon abgehalten, am Samstagnachmittag in Ummendorf den Narren beim Schabernack zuzusehen. Zum 25. Narrensprung reisten jede Menge befreundeter Narrenzünfte nach Ummendorf und trieben mehrere Stunden lang in den Gassen ihr Unwesen.

Viereinhalb Stunden lang gehe der Spaß, meinte der Vorsitzende der Ummendorfer Narrenzunft Ried-Graddla Philipp Koch. 65 Zünfte von der Alb bis zum Bodensee hatten sich angekündigt. Bei den eisigen Temperaturen eine echte Herausforderung, die die Zuschauer mit gelegentlichen Abstechern in die umliegenden Kneipen und Restaurants tapfer durchhielten. Aber ganz so lang ging es trotz Jubiläum dann doch nicht.

Eröffnet wurde der Spaß von den Ried-Graddla selbst, dicht gefolgt von den Erziehern, Kindern und Eltern des evangelischen und katholischen Kindergartens in ihren fantasievollen und liebevoll gestalteten Kostümen aus dem wilden Westen und aus dem All. „Wir kommen euch am Gompige Doschtig wieder besuchen“, versprachen die Ried-Graddla den Kindern. Auch die vielen Zuschauer am Straßenrand ließen sich nicht lumpen und hatten sich in Prinzessinnen, Einhörner, Tiger, bunte Bären und anderes Getier verwandelt. „Wenn das Kostüm besonders aussieht, dann kommen auch die Narren und schenken Bonbons“, meinte eine Mami, deren Kind im pinken Prinzessinenkostüm schon reichlich Beute gemacht hatte. Ab und zu lüpften die Narren ihre gruseligen Masken vor den ganz Kleinen, „denn manchmal hätten sie schon Angst“.

Nicht nur die Kleinsten hatten ihren Spaß. Die Jugendlichen studierten fleißig den Sprungplan, um den richtigen Spruch parat zu haben. Auch mit Schreien kann man sich warmhalten. Teenies tanzten zur Musik der Blaskapellen und trotzten so der Kälte. Und die Narren? Die kamen von allen Seiten, um die jungen Mädels zu entführen, die Menschen mit Konfetti einzuseifen oder ihnen die wärmenden Mützen vom Kopf zu holen. Sie tanzten durch die Straßen mit viel Lärm, Gestank und Nebel, bauten Pyramiden und freuten sich am Applaus und den Anfeuerungsrufen der Zuschauer. „Da kann dem Winter nur angst und bange werden,“ meinte ein Narr am Ende des Umzugs „aber uns war sowieso nicht kalt.“