Ein Unbekannter hat am Montag in Ummendorf einen Mini Cooper zerkratzt und dabei einen hohen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Noherrstraße. Der Täter zerkratzte es ringsum, während die Besitzerin beim Einkaufen war. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.