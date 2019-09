Melodien aus Oper, Operette und Musical erklingen

Der Ummendorfer Männergesangverein „Frohsinn“ lädt am Samstag, 5. Oktober, zu seinem Herbstkonzert in die Gemeindehalle Ummendorf ein. Das Motto lautet „Funiculi – Funicula. Von Stierkämpfern und Matrosen, von trügerischen Weiberherzen und armen Wandergesellen“. Saalöffnung ist um 19 Uhr.

Der „Frohsinn“ sowie der Liederkranz Königseggwald singen jeweils unter der Leitung von Dorothee Ruoff. Begleitet werden die Chöre von Matthias Schmitt am Flügel und Maurizio Ruoff an der Violine.

Musikalisch unternehmen Frohsinn und Liederkranz eine Reise durch die Welt der Oper, Operette und des Musicals. Den Auftakt machen die Sänger des „Frohsinns“ mit „Funiculi – Funicula“ einem neapolitanischen Volkslied, welches ursprünglich für die seinerzeit unpopuläre Seilbahn „Funicolare del Vesuvio“ in Neapel als Werbelied geschrieben wurde. Die Italiensehnsucht spiegelt sich auch in den Liedern „Capri-Fischer“ und „Südliche Nächte“ wieder. Aus dem Musical „My Fair Lady“ ist das Lied „In der Straße wohnst Du“. Mit „Mondnacht“ erklingt eine Eichendorff-Vertonung des Biberacher Musikdirektors Ferdinand Buttschardt. In Giuseppe Verdis „O wie so trügerisch“ aus der Oper „Rigoletto“ findet sich das Motto des Konzerts wieder. Auch der „Soldatenchor“ aus „Der Troubadour“ stammt aus Verdis Feder. In der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ findet sich mit „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ ein weiterer Teil des Mottos . Ebenfalls auf dem Programm steht der bekannte „Matrosenchor“ aus „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner.

Der gemischte Chor Liederkranz Königseggwald eröffnet seinen Konzertteil mit „Giovani Lieti“ aus „Figaros Hochzeit“ von Mozart. Aus der Operette „Frau Luna“ von Paul Lincke stammen die beiden Lieder „Schlösser die im Monde liegen“ und „O Theophil“. Leonard Bernstein war nicht nur ein begnadeter Dirigent, er hat auch als Komponist wichtige Wegmarken in der Entwicklung des Musicals gesetzt. Eines seiner bekanntesten Werke ist die „West Side Story”. Daraus erklingt das Lied „America“. Mit dem „Chor der Janitscharen“ aus der „Die Entführung aus dem Serail“ ist nochmals ein Mozartwerk zu hören. Aus Emmerich Kalmans Operette „Csardasfürstin“ erklingt„Tanzen möchte ich“, aus Georges Bizets „Carmen“ „Habanera“ . Ein weiterer Teil des Mottes findet sich in „Chor der Matadore“ aus Verdis „La Traviata“.

Die „Spanische Tänze“ von Moritz Moszkowski, die Tangos „Por una Cabeza“ und „Volver“ von Carlos Gardel sowie „Csardas“ von Vittorio Monti, gespielt vom Duo Matthias Schmitt und Maurizio Ruoff runden zwischen den Chorauftritten den Konzertabend ab.