Meinungen zu Splitt sind gesplittet

Der Rollsplitt in der Bergstraße in Ummendorf kratzt nicht nur am Lack von Autos, sondern auch an den Gemütern so manchen Bürgers und einiger Gemeinderäte. Der Belag der Bergstraße und angrenzender Wege war bewusst mit einem oberflächlichen Verfahren gerichtet worden. Dies ist als Provisorium für zehn Jahre gedacht, solange bis der Kanal schließlich ausgetauscht werden muss; dann wird die Straße sowieso aufgebaggert und der Straßenbelag danach gründlich saniert. Bei dieser provisorischen Sanierungsmethode wird Rollsplitt eingesetzt, der nach Angaben der Fachleute von den Autos mit der Zeit festgefahren wird. Bis dahin spritzt allerdings loser Splitt hoch, klagen Bürger. Außerdem wird er durch Regen weggeschwemmt. Die Gemeinde will am Freitag die Kehrmaschine vorbeischicken und hofft, dass sich die Situation dann verbessert. Im Übrigen, sagte der Ummendorfer Kämmerer Reinhold Besenfelder, müssten Einschränkungen für eine gewisse Zeit in Kauf genommen werden. Angesichts der Restlaufzeit des Kanals von zehn Jahren „war das die richtige Maßnahme an dieser Stelle“, schließlich müsse die Gemeinde Steuergelder verantwortungsvoll einsetzen. Es gebe andere Gemeinden, die das Verfahren regelmäßig im Winter einsetzten.