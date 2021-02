Mehr Impftermine ab nächster Woche

In den nächsten Tagen kann die Impfkapazität im Kreisimpfzentrum Ummendorf durch eine angekündigte zusätzliche Lieferung des Impfstoffs von Astra-Zeneca ausgebaut werden. Von Dienstag, 23. Februar, werden täglich zusätzlich 100 Impftermine zur Verfügung stehen.

Diese zusätzlichen Termine sind ab Donnerstag 8 Uhr online über die zentrale Anmeldeplattform www.116117.de oder telefonisch über die Telefonnummer 116 117 buchbar. Die Betriebszeiten im Kreisimpfzentrum werden entsprechend ausgeweitet. Ab Dienstag finden die Impfungen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr statt.

Weiterhin nur Personen mit höchster Priorität

Weiterhin haben lediglich Personen mit höchster Priorität nach der Corona-Impfverordnung des Bundes einen Anspruch auf die Corona-Impfung. Impfberechtigte, die über 65 Jahre alt sind, erhalten auch künftig den Impfstoff von Biontech/Pfizer, während für die jüngeren Berechtigten fortan vorrangig der Impfstoff von Astra-Zeneca verimpft wird. Beispielsweise erhalten Pflegekräfte und medizinisches Personal, die jünger als 65 Jahre sind, den Impfstoff von Astra-Zeneca. Auch bei diesem Impfstoff ist eine Zweitimpfung erforderlich, jedoch erst nach neun bis zwölf Wochen.

Bald 1100 Impfungen pro Wochen möglich

Bisher konnten wöchentlich rund 500 Personen im Kreisimpfzentrum in Ummendorf geimpft werden. Zusätzlich wurden bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sana-Klinikums und des Rettungsdienstes geimpft. Insgesamt wurden seit dem Impfstart im Kreisimpfzentrum 2184 Erstimpfungen und 268 Zweitimpfungen durchgeführt. „Mit der nun angekündigten Lieferung des Impfstoffs von Astra-Zeneca können wir ab nächster Woche rund 1100 Personen wöchentlich im Kreisimpfzentrum impfen“, sagt Landrat Heiko Schmid. Bei Vollauslastung wären im Kreisimpfzentrum Ummendorf bis zu 750 Impfungen täglich an sieben Tagen die Woche möglich, also 5250 Impfungen pro Woche.