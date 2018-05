Maibock-Anstich gut besucht

Zahlreiche Gäste sind auch in diesem Jahr zum Maibock-Anstich ins Bräuhaus Ummendorf gekommen. Bei anfangs kühlen Temperaturen und einzelnen Regentropfen besserte sich das Wetter im Laufe des Tages. So kamen immer mehr Radler, Wanderer und sonstige Maiausflügler. Stefan Dobler vom Bräuhaus Ummendorf zeigte sich zufrieden mit der Besucherresonanz: „Das Wetter hat heute ziemlich ideal mitgespielt: Trocken, nicht zu heiß und ab und an schaut die Sonne zwischen den Wolken durch.“ Foto: Privat