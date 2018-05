Lucia Kuhn als Leiterin bestätigt

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Turnabteilung Ummendorf hat Abteilungsleiterin Lucia Kuhn in der Vereinsgaststätte Umlachstuben etwa 50 Teilnehmer willkommen geheißen. Bei den Wahlen ist Kuhn im Amt bestätigt worden, ebenso ihre Stellvertreterin Daniela Giesel.

Gewählt wurden auch die Jugendwartin Marina Mann und Schriftführerin Julia Zinser. Mann löst damit die bisherige Jugendwartin Patrizia Bork ab, die bereits in einer Vorstandssitzung bekannt gegeben hatte, dass sie das Amt nicht weiter übernehmen könne. Der Posten des Gerätewarts konnte indes noch nicht wiederbesetzt werden.

Ummendorfs Bürgermeister Klaus Reichert nahm bei der Versammlung den Dank der Turnabteilung persönlich entgegen. Vor allem der Kinder- und Jugendbereich wird jährlich von der Gemeinde Ummendorf finanziell unterstützt.

Turndschungel und Showtanz

In ihrem Abteilungsbericht informierte Lucia Kuhn über die zahlreichen sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen der einzelnen Turn- und Tanzgruppen im vergangenen Sportjahr, wie beispielsweise der Teilnahme am Landeskinderturnfest in Ravensburg oder bei der Teeny-Gala in Bad Waldsee. Aufführungen der Tanzgruppen, der Jugend- und Showtanzgarde sind besonders in der Fasnetszeit sehr gefragt. Ein Höhepunkt im vergangenen Turnjahr sei der Festakt zum 50-jährigen Abteilungsjubiläum im Oktober gewesen. Beim Nikolausturnen zeigten die Kinder- und Jugendgruppen wieder ihr Können und der erstmalig veranstaltete „Turndschungel“ in den Osterferien kam bei den Kindern besonders gut an.

Die Abteilung freut sich über stabile Mitgliederzahlen, die gegenüber dem Vorjahr um 19 Mitglieder auf 664 angestiegen sind. Der Dank dafür gehe insbesondere an die Leiter, Helfer sowie alle, die sich ehrenamtlich einbrächten, betonte Kuhn.

Einige Mitglieder wurden darüber hinaus besonders für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Abteilung Turnen erhielt Gerda Jansen eine Ehrung, für je 40 Jahre Mitgliedschaft in der Abteilung Turnen wurden Irmgard Braunsberg, Monika Wegermann und Marianne Rehm geehrt.