Lehrer bauen passgenaue Schutzwände

Schüler sollen auch ans Pult des Lehrers gehen können, um Arbeitsergebnisse zu zeigen. Damit das in Coronazeiten möglich wird, haben Lehrer der Umlachtalschule zu Hammer und Bohrer gegriffen. Auf Anregung von Schulleiterin Anke Schwarz fertigten sie 19 Sichtschutzwände für Lehrerpulte.

Als bekannt wurde, dass die Schüler wieder schrittweise an die Umlachtalschule zurückkehren können, hieß es für Rektorin Anke Schwarz umfangreiche Hygienemaßnahmen zu planen. Dabei kam sie auf die Idee, passgenaue Tröpfchenschutzwände anbringen zu lassen. Die praktische Ausführung erfolgte nur wenig später.

„An der Umlachtalschule wird mit Herz und Hand gelernt, diesen alten pädagogischen Wahlspruch setzten Fachoberlehrer Reinhold Hörnle und die Pädagogischen Assistentin Heike Scham mit Hilfe weiterer Kollegen in die Tat um“, berichtet Anke Schwarz. In Eigenregie wurden Schutzwände für die Lehrerpulte von Reinhold Hörnle entworfen und gebaut. „Wir leisten damit zumindest einen kleinen Beitrag für die Sicherheit unserer Schüler und Kollegen“ , sagt er und fügt hinzu:„Wir unterrichten unsere Schüler an der Werkrealschule sehr praxisorientiert, ein ähnliches Projekt hätte unter normalen Umständen auch mit unseren Schülern durchgeführt werden können.“

Mit einem gewissen Stolz weist Heike Scham darauf hin, dass immerhin 19 Schutzwände in verschiedenen Ausfertigungen für die jeweiligen Klassenzimmer gebaut wurden je nach den räumlichen Gegebenheiten und Vorstellungen der Lehrkräfte.

Schüler wollten ihren Lehrern die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren können, dazu müssten sie auch hin und wieder die Möglichkeit haben zum Lehrerpult zu gehen, erläutert Rektorin Schwarz die Beweggründe für die Aktion. „Die menschliche Nähe und sei es in Form eines liebevollen Blicks gehört zum Kern unserer Arbeit“, sagt sie. Klar bleibe: Auch an der Umlachtalschule sehnten die Lehrer den Tag herbei, an dem die Gefahr gebannt sei und man sich wieder praktischen Projekten mit den Schülern widmen kann.