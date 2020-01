Kurt Nold ist seit 50 Jahren aktiver Sänger

Der Ummendorfer Männergesangverein Frohsinn hat bei seiner Hauptversammlung langjährige Sänger geehrt. Ehrennadeln gab es für 30, 40 und 50 Jahre Treue zum Chorgesang. Außerdem wurde der Vorstand gewählt. Einen Wechsel gab es im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, dieses übernimmt Wolfgang Winter.

Peter Lemke, Walter Hueter, Dieter Remke und Kurt Nold singen seit Jahrzehnten im Männergesangverein Frohsinn Ummendorf. Für 30 Jahre Einsatz als aktiver Sänger wurde Peter Lemke mit der silbernen Ehrennadel und Urkunde des Oberschwäbischen Chorverbandes Peter Lemke geehrt werden. Bereits 40 Jahre singen Walter Hueter und Dieter Remke im MGV Frohsinn Ummendorf. Dafür wurden sie mit der silbernen Ehrennadel und Urkunde des Chorverbands geehrt. Kurt Nold sang zunächst im Chor in Arnach, darauf folgten mehr als 44 Jahre im Frohsinn Ummendorf. Für seine 50-jährige Treue zum Chorgesang wurde er mit der goldenen Ehrennadel und Urkunde des Deutschen Chorverbands geehrt. Eine vereinsinterne Ehrung erfuhr Claus Bürk. Mehr als 28 Jahre war er in verschiedenen Ämtern tätig. Für seine Verdienste um den Verein wurde er mit der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet.

Bei den Wahlen stellte sich Claus Bürk als stellvertretender Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung, war jedoch bereit, als Beisitzer für den ausgeschiedenen Rudolf Sauter tätig zu werden. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Anwesenden Wolfgang Winter. Weiter wurden in ihren Ämtern bestätigt der Vorsitzende Hubert Jäck, Kassierer Daniel Hermann,Schriftführer Siegfried Rothenhäusler und die Beisitzer Claus Bürk, Anton Mayer, Gerhard Pretzel und Herbert Urban.

Der Vorsitzende Hubert Jäck ging in seinem Bericht kurz auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres ein. Dorothee Ruoff hatte Beginn des Jahrs die Dirigententätigkeit beim MGV Frohsinn aufgenommen. Jäck bescheinigte ihr eine ausgezeichnete Arbeit, welche sie, so Jäck, durch die erfolgreichen Konzertauftritte gezeigt habe. Dankesworte für die Unterstützung richtete er zudem an die Gemeinde Ummendorf.

Schriftführer Siegfried Rothenhäusler ging auf die Ummendorfer Fasnet, das vorweihnachtliche Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Ummendorf und den Höhepunkt des Jahres, das gelungene Herbstkonzert unter dem Motto „Funiculi – Funicula“ ein. Die Proben waren etwas weniger stark besucht wie im Vorjahr, mit 79,7 Prozent „zufriedenstellend“, aber etwas weniger stark wie im Vorjahr. Herbert Urban hatte an alle 39 Chorproben teilgenommen.

Dorothee Ruoff zog eine positive Bilanz ihres ersten Jahres als Chorleiterin und lobte das harmonische Miteinander. Mit dem Ergebnis der intensiven Probenarbeit und dem Niveau des Chors zeigte sie sich zufrieden und verwies insbesondere auf die Erfolge bei den Konzertauftritten im vergangenen Jahr.

Bürgermeister Klaus Reichert dankte zum Abschluss dem Chor für den kulturellen Beitrag in der Gemeinde.

„Der MGV Frohsinn Ummendorf hat zwar immer noch eine ordentliche Chorstärke“, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung. „Aber um künftig altersbedingte Abgänge auszugleichen, sieht es die Vorstandschaft als eine der Hauptaufgaben an neue Sänger zu gewinnen.“ Interessierte können bei einer Proben in die Chorarbeit hineinschnuppern. „Wir freuen uns über jeden Neuen. Es gibt kein Vorsingen“, so der MGV. „Wir erwarten lediglich ein natürliches Musikgefühl und Freude am Gesang. In jeder Singstimme wird der Neue gerne aufgenommen, der sich zu uns traut und bei uns mitsingen möchte.“